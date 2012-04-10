北京奥运场馆困境：高成本低利用

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月9日电---北京奥运会已过去近四年了，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。
“鸟巢”体育馆和“水立方”游泳中心堪称奥运场馆中的奇葩，得到国际奥委会主席罗格(Jacques Rogge)高度评价。
中国国家媒体去年援引国家体育总局局长刘鹏的话报导称：“北京奥运会的成功举办，不仅成就了中国竞技体育的辉煌...还激发了亿万人民群众的体育热情。”
但眼下，这两座奥运场馆更多只是吸引了好奇的游客，并未成为重要的体育赛事场所。2011年，“鸟巢”和“水立方”吸引了约461万人次游客。
在“鸟巢”举行过一些足球或田径比赛，也承办过冰雪节和演唱会等。
“鸟巢”管理方估计，照目前的利用率，“鸟巢”需约30年能收回30亿元人民币(4.8亿美元)建设成本。
而“水立方”虽然享受国家补贴，且奥运会建造的嬉水乐园带来收入，去年还是亏损约1,100万元。
网易主管体育新闻的副总编颜强称，奥运场馆建造成本高昂，而组织方在建设场馆甚至申办奥运时，未全面考虑奥运会如何利用这些场馆。
他指出，就体育场馆而言，用得越多，寿命就越长，保护得就越好，社会效益也更高，而北京在这方面明显存在不足。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：朱淑珍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保