卡扎菲时代的石油合同接受违规调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透的黎波里4月9日电---利比亚全国过渡委员会下属石油委员会成员Salem Qanan周一表示，该国开始调查外资石油企业与前卡扎菲(格达费)政府的关系。

Qanan称，利比亚政府已经要求利比亚国家石油公司提供文件。该公司负责民间企业与政府的合同。

Qanan指出，石油委员会曾收到卡扎菲当权期间能源行业工作人员提供的信息，进而认为有理由怀疑当时达成的合同。

“国家石油公司和外资企业达成的一些合同有疑点，似乎曾受到赛义夫的影响。”Qanan周一对路透表示。

赛义夫是卡扎菲的次子，目前被关押在利比亚，利比亚当局和国际刑事法院都要求对其进行审判。

“调查是尽职调查的一部分，是例行程序，以确保旧政权和新政权都不存在违规现象。”国家石油公司市场部门经理Ahmed Shawki对路透说道。（完）