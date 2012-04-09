《中国已公布新股发行上市日程表》--4月10日

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/16 深 宜通世纪 300310 不超过2,200 -- -- 广发证券 4/19 4/16 深 任 子 行 300311 不超过1,770 -- -- 国信证券 4/19 4/17 深 天山生物 300313 2,273 -- -- 民生证券 4/20 4/17 深 东江环保 002672 不超过2,500 -- -- 中信证券 4/20 4/18 沪 人 民 网 -- 不超过6,910.57 -- -- 中信证券 4/23 *4/18 沪 奥康国际 -- 不超过8,100 -- -- 国信证券 4/23 *4/18 深 龙泉股份 002671 不超过2,360 -- -- 太平洋证券 4/23 *4/19 沪 翠微股份 -- 不超过7,700 -- -- 中信建投 4/24 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/10 深 中际装备 (300308.SZ) 1,339 20.00 26.73 广发证券 4/10 深 吉艾科技 (300309.SZ) 2,240 31.00 33.99 中金公司 *4/11 沪 隆基股份 (601012.SS) *6,000 21.00 24.71 国信证券 -- 深 奥马电器 002668 -- 11.00 12.94 国信证券 -- 深 康达新材 002669 -- 12.00 21.43 光大证券 4/10 -- 深 华声股份 002670 -- 7.30 22.12 光大证券 4/11 -- 沪 怡球资源 -- -- 12-13 16.67-18.06 华泰联合 4/12 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 林高丽
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持