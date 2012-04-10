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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 08:28 BJT

〔标题新闻〕全球主要商会呼吁印度总理辛格废除技术采购新规,称其歧视外商且有违WTO规则

注:世界贸易组织(WTO)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8F9ECZ]

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