《中国报摘》--金融时报4月10日

* 头版头条:

--银行业小微企业金融服务宣传月活动在全国开展,银监会主席尚福林称,银监会下一步将继续推进差异化政策的落地,敦促银行业金融机构不折不扣地落实好服务实体经济这一基本要求,更好地服务小微企业.

* 其他:

--中国开发性金融促进会在北京成立,国家开发银行[CHDB.UL]董事长陈元当选首任会长,他称,开发性金融是以服务国家战略为宗旨,以中长期投融资为手段,把国家信用与市场化运作相结合,缓解发展瓶颈制约,维护国家金融稳定的一种金融形态和方法.

--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)与湖南省签署协议,未来三年内,农行将向湖南省提供总额不少于1,000亿元人民币的意向信用额度,支持"三农"(农业、农村和农民)、产业转型升级等.

--世界银行新报告关注中国农村老年人口问题,称如何处理好人口老龄化问题,将成为中国在未来几十年面临的重大挑战,其成功与否对中国乃至世界都具有重要的意义.

--中国银联公布3月份中国银行卡消费信心指数(BCCI),数据显示,该指数3月为86.77,环比回升0.08,同比上涨0.05.受物价整体回落影响,BCCI连续六个月稳定在较高水平.(完)

--整理 李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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