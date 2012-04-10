版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘小涨,重回2,000点关口上方

路透首尔4月10日电---韩国股市周二开盘小幅上涨,自上日所创的一个月最低收盘位反弹,并重回2,000点心理关口上方.

早盘涨势较好的包括炼油类股.S-Oil(010950.KS)上扬1.9%,GS Holdings(078930.KS)涨1.4%.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11上扬0.3%,报2,003.06点.(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐