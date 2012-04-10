〔中国贸易〕国企不是"非市场性"代名词,阻挠其进入乃贸易保护--人民日报

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京4月10日电---近期中国部分企业赴海外投资频频受阻,人民日报周二刊登评论文章指出,中国国企不是"非市场性"代名词,阻挠中国国企进入他国的市场,实际上是一种投资和贸易保护,既不符合自由贸易的精神,也有悖经济全球化的大势.
文章表示,目前西方国家对华经贸摩擦呈现出新特点,即在其自身利益需要保护时,越来越多地将矛头对准中国国有企业.但国企并非中国才有,统计表明,世界上70%以上的石油资源都是由各国国有企业所控制.
"以所谓'非市场性'为借口而将中国国企拒之门外,显然站不住脚",评论认为,西方一些国家这些年与中国国企打交道,实际上是获得了实在的收益、分享了成果.
而针对一些人指责中国国企搞垄断,文章分析道,中国并不鼓励央企的垄断性,并努力保障企业竞争的公平性.在《反垄断法》面前,国企并无特权可言.
评论文章指出,一段时间以来,一些国家兴起了一股试图将"中国制造"排斥在外的浪潮.例如"美国制造业联盟"以中国企业参加旧金山奥克兰新海湾大桥建设为由,要求国会立法强化"购买美国货";澳大利亚认为华为[HWT.UL]与中国政府有关联,禁止华为投标澳大利亚国家宽带网.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保