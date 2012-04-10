〔中国贸易〕国企不是"非市场性"代名词,阻挠其进入乃贸易保护--人民日报

路透北京4月10日电---近期中国部分企业赴海外投资频频受阻,人民日报周二刊登评论文章指出,中国国企不是"非市场性"代名词,阻挠中国国企进入他国的市场,实际上是一种投资和贸易保护,既不符合自由贸易的精神,也有悖经济全球化的大势.

文章表示,目前西方国家对华经贸摩擦呈现出新特点,即在其自身利益需要保护时,越来越多地将矛头对准中国国有企业.但国企并非中国才有,统计表明,世界上70%以上的石油资源都是由各国国有企业所控制.

"以所谓'非市场性'为借口而将中国国企拒之门外,显然站不住脚",评论认为,西方一些国家这些年与中国国企打交道,实际上是获得了实在的收益、分享了成果.

而针对一些人指责中国国企搞垄断,文章分析道,中国并不鼓励央企的垄断性,并努力保障企业竞争的公平性.在《反垄断法》面前,国企并无特权可言.

评论文章指出,一段时间以来,一些国家兴起了一股试图将"中国制造"排斥在外的浪潮.例如"美国制造业联盟"以中国企业参加旧金山奥克兰新海湾大桥建设为由,要求国会立法强化"购买美国货";澳大利亚认为华为[HWT.UL]与中国政府有关联,禁止华为投标澳大利亚国家宽带网.(完)