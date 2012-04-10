《热点透视》微软抢购AOL专利,为专利争夺大战开辟了高价新战线

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 郑茵

路透纽约4月9日电---在专利争夺战中,软件业巨擘微软(MSFT.O)开辟了一条高价新战线.该公司将以11亿美元购入美国线上(AOL)AOL.N逾800项专利.每项专利价格超过100万美元,这样的价钱甚至让近期其他大手笔的知识产权收购亦相形见绌.在这个互联网领域首波高价收购战中,谷歌(GOOG.O)和Facebook弃甲投降.

去年,此类行动主要集中在智能手机领域.既是为了进攻,也是出于防守,微软、苹果(AAPL.O)和谷歌为收购相关专利拍卖花费了令人目瞪口呆的资金.北电NRTLQ.PK破产拍卖中每项专利以约75万美元成交,摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)和网威每件专利平均也卖到了将近50万美元.

如果只看专利可能带来的使用许可权费用,这样的价格并不划算,这反而是反映了专利的某些战略价值.专利的拥有人可以和对手打官司,禁止其他企业生产的产品使用某些技术,或者向这些专利的使用者收取许可费.而且,技术开发经常是赢者全拿的游戏,移动领域又是正在发生巨大变化的行业.因此买家还是愿意高价购入,以免关键专利落到竞争对手手中.

微软收购AOL的知识产权让这场争夺战升级--同时也开辟出一个新的领域.该公司不仅对每件专利加价收购,而且还在大肆买进即时通讯、社交网络、搜索、安全和广告领域的各项发明.这类技术很大程度上代表着谷歌和Facebook的明天.

这些特定专利中,许多可能已表明在策略上有非同一般的重要性.AOL在自己的辉煌时代里,曾经是互联网之王,早年更是将MapQuest、CompuServe和Netscape等竞争对手收入囊中.这些企业并非只是在书写反垄断史中的传奇篇章,他们同时也为目前的网络浏览器和地图大战留下了弹药.

AOL这宗交易的价格和性质强烈暗示,围绕专利权的冲突正在延烧.像谷歌和Facebook这样的后来者相对缺乏专利的积累,发现自己在这场竞争中处于不利局面.但像雅虎(YHOO.O)这样久经战阵的网络企业,可能也会发现自己能够参与的战役所剩无多.(完)