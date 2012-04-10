《中国报摘》--其他报纸重要消息4月10日(I)

**上海证券报**

--中国国家发改委介绍,"十一五"(2006-2010年)期间高技术产业总投资超过4,400亿元人民币.

--从中石油集团获悉,该集团近日同意旗下吐哈油田公司与国外两个公司合作开发三塘湖页岩油.这标志着三塘湖页岩油国际合作开发拉开大幕,成为中国开发页岩油气进程中的最新动作.

--从权威部门了解到,未来五年中国炼焦煤需求将继续增长.据预测,到2015年,全国炼焦煤需求总量将新增1.8亿吨,而山西省炼焦煤产量新增预计仅为0.8亿吨,其他省区炼焦煤增量有限,导致届时全国炼焦煤约有1亿吨供需缺口.

--恒逸石化(000703.SZ)称,拟在文莱达鲁萨兰国大摩拉岛投资建设PMB石油化工项目,项目一期投资估算为42.92亿美元,以解决原料来源的瓶颈问题.

--金地集团(600383.SS)3月实现签约面积26万平方米,同比增161.9%;签约金额29.5亿元,同比增113.6%.1-3月累计实现签约面积41.7万平方米,较上年同期增加55.6%;累计签约金额45.9亿元,较上年同期增加23.5%.

--日前招商证券(600999.SS)称收到证监会对其发行短期融资券的认可函.此前该公司公告的首期短期融资券发行预案为:发行规模20亿元,期限为91天.

**人民日报**

--第十六届中国东西部合作与投资贸易洽谈会落下帷幕,本届西洽会共签订利用外资项目合同总投资额117.23亿美元,比上届增长15.1%;签订省际间合作项目合同总投资额7,138.64亿元人民币,比上届增长24.9%.

--评论文章称,中国国企不是"非市场性"代名词,阻挠中国国企进入他国的市场,实际上是一种投资和贸易保护,既不符合自由贸易的精神,也有悖经济全球化的大势.

**第一财经日报**

--经证实,有关法院已受理浙江杭州市金星房地产开发有限公司破产案.而这家开发商的实际控制者--浙江中江控股有限公司恰是今年浙江第一起资金崩盘案的主角.

--国家在补助可再生能源发展方面再出新招:可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用,按上网电量可获得适当补助.具体标准为:50公里以内每千瓦时1分钱,50-100公里每千瓦时2分钱,100公里及以上每千瓦时3分钱.

--继温州金融综合改革试验区获批之后,旨在探索民间借贷定价机制的广州民间金融街也即将启程上路.上周广州金融街建设实施方案获得广州市政府常务会议原则通过.

--中金公司首席经济学家彭文生撰文称,在政策逆周期操作支持下,经济增长软着陆仍是大概率事件.

**21世纪经济报 道**

--日本财务省数据显示,中国2月净买入日本短期国债金额增加至6,510亿日元,买入金额创2010年5月以来最高规模.同月中国抛售日本中长期国债2,688亿日元.

--温州市金融办数据显示,截至2月末,银行业金融机构不良贷款率达1.74%,至10年来高位.当地金融监管机构一官员认为,"危机影响的周期还未过去,银行信贷投放仍面临紧缩压力,不良贷款率还将持续上升."(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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