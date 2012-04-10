〔中国个股〕上汽集团3月汽车销量达39.39万辆,同比增长10.4%

路透上海4月10日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公告称,其3月汽车销量为393,864辆,同比增长10.42%.

公告显示,3月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为106,678辆,同比增长13.77%;而上海通用当月销售113,047辆,同比增长11.29%.

前三个月上汽集团共销售114.15万辆,同比增长8.14%;其中上海大众和上海通用分别销售31.99万辆和34.71万辆,分别同比增长11.54%和10.67%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,而上海通用是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司,两者均为国内三大乘用车生产企业.

上汽集团旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司3月销量销量为16,030辆,同比增长14.89%,前3个月共销售39,635辆,同比下降12.46%.

上汽集团周一收报14.65元人民币,过去一个月累计下跌9.6%.(完)