〔中国个股〕上汽集团3月汽车销量达39.39万辆,同比增长10.4%

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海4月10日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公告称,其3月汽车销量为393,864辆,同比增长10.42%.
公告显示,3月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为106,678辆,同比增长13.77%;而上海通用当月销售113,047辆,同比增长11.29%.
前三个月上汽集团共销售114.15万辆,同比增长8.14%;其中上海大众和上海通用分别销售31.99万辆和34.71万辆,分别同比增长11.54%和10.67%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,而上海通用是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司,两者均为国内三大乘用车生产企业.
上汽集团旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司3月销量销量为16,030辆,同比增长14.89%,前3个月共销售39,635辆,同比下降12.46%.
上汽集团周一收报14.65元人民币,过去一个月累计下跌9.6%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保