(重温稿)《中国数据观测》贸易形势依然严峻令3月进出口增速回落,逆差或延续

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 公布内容: 3月进出口贸易数据
* 公布时间: 4月10日(周二)
--调查结果:
指标 3月中值 区间 上月 去年同期 预测数
出口(%) 7.2 -0.1至17.5 18.4 35.8 21
进口(%) 9.0 -2.6至31.3 39.6 27.3 21
贸易顺差(亿美元) -13.0 -117至100 -314.9 1.4 21
--数据要点:
路透调查综合21位机构分析师预测中值显示,受今年外贸环境恶化,及内需增速放缓等因素影响,中国3月进出口同比增幅料低于上月,其中出口增速放缓至7.2%;进口增速亦大幅回落至9.0%.
调查数据并显示,今年3月贸易逆差态势有望延续,为逆差13亿美元.而上月,由于进口反弹强劲,同比增幅达出口的两倍有余,促使当月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.
中国国务院常务会议日前称,中国需在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模,包括积极扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口;适度扩大消费品进口.[ID:nSB1465084]
部分受访分析师认为,目前世界经济仍在底部阶段,出口形势仍不容乐观;而国内对海外的需求刚性较大,对国际市场原材料、能源的依赖度很强,进口仍保持了强劲的增长势头;但净出口难有大的提高.
交通银行报告指出,目前发达国家除美国经济复苏趋于好转外,欧盟和日本的市场需求仍处于谷底,新兴市场经济增速也呈不断下滑的态势,出口外部环境趋于严峻.
同时,进口方面,预计国内经济增速在上半年仍将小幅放缓,加工贸易进口规模短期内难以明显好转,国际大宗商品价格渐趋稳定,因而进口增速很可能将继续处于低位.
受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位,预计未来经济增长呈现回升之势.但分析师表示,当前实际经济状况与该数据有一定差距.[ID:nSB1466044]
--市场影响:
月度进出口贸易数据若大幅低于市场预期,则将加剧市场对未来经济复苏乏力及需求不振的担忧,推升避险情绪,从而继续拖累已于近期陷入调整的中国股市;并打压原油CLc1等大宗商品价格及商品货币澳元AUD=等.
中国股市沪综指.SSEC3月累计下挫6.8%,单月表现为半年来最差.
相反,贸易数字若意外强于预期,则显示宏观经济基本面或将有所改善,从而缓和市场的相关忧虑,并且可提振投资者信心.
以下为本次路透调查的结果:
机构 出口 进口 贸易顺差
(同比%) (同比%) (10亿美元)
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澳新银行 12.7 6.5 9.60
交通银行 0.6 2.6 -3.00
中银国际 8.5 9.4 -1.22
美银美林 7.0 7.5 -0.90
建银国际 5.0 7.2 -3.20
国开证券 6.4 8.5 -3.45
建设银行 11.7 5.3 10.00
中金公司 10.0 9.0 1.70
中信证券 7.2 9.3 -3.40
德意志银行 8.0 12.0 -6.20
华融证券 17.5 31.3 -11.70
华宝信托 5.2 1.8 5.00
兴业银行 7.0 10.5 -9.00
ING金融市场 9.0 10.0 -1.30
瑞穗证券 10.0 15.0 -7.50
北京领先国际金融资讯 12.0 10.0 2.90
国海证券 5.2 1.8 5.00
上海证券 -0.1 -2.6 2.00
法兴 7.2 9.5 -3.30
西南证券 5.2 15.6 -1.60
瑞银 8.0 7.5 0.60(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p