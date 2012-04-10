版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 08:52 BJT

〔中国个股〕恒逸石化拟在文莱投建石化项目,一期工程投资额约43亿美元

路透上海4月10日电--为解决原料来源瓶颈,打通产业链,中国恒逸石化股份有限公司(000703.SZ)拟在文莱投资建设石油化工项目,第一期投资额约为42.92亿美元.

恒逸石化周二发布公告称,该项目主要生产的产品正是公司所需的原材料对二甲苯(PX)、苯以及汽油、柴油和煤油等油品.

据公告,项目投产后年营业额预计为100亿美元.按照10%的贴现率计算,预计投资回收期为8.66年.

不过该项目目前仍处在报批阶段,尚需获得中国和文莱两国政府的批文.

公告指出,项目建设所需资金,其中30%通过公司自筹方式解决,剩余70%通过银行贷款或其他融资渠道解决.

该项目主要建设800万吨/年炼化装置,以及相应的原油、成品油码头、电站等配套工程,建成后主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨、柴油150万吨、汽油40万吨、航空煤油100万吨、轻石脑油150万吨.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐