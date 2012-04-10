〔中国个股〕恒逸石化拟在文莱投建石化项目,一期工程投资额约43亿美元

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海4月10日电--为解决原料来源瓶颈,打通产业链,中国恒逸石化股份有限公司(000703.SZ)拟在文莱投资建设石油化工项目,第一期投资额约为42.92亿美元.
恒逸石化周二发布公告称,该项目主要生产的产品正是公司所需的原材料对二甲苯(PX)、苯以及汽油、柴油和煤油等油品.
据公告,项目投产后年营业额预计为100亿美元.按照10%的贴现率计算,预计投资回收期为8.66年.
不过该项目目前仍处在报批阶段,尚需获得中国和文莱两国政府的批文.
公告指出,项目建设所需资金,其中30%通过公司自筹方式解决,剩余70%通过银行贷款或其他融资渠道解决.
该项目主要建设800万吨/年炼化装置,以及相应的原油、成品油码头、电站等配套工程,建成后主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨、柴油150万吨、汽油40万吨、航空煤油100万吨、轻石脑油150万吨.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保