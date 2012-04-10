版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 08:46 BJT

〔国际油市〕油价下跌,因预期美国原油库存进一步增加

路透新加坡4月10日电---原油期货周二在亚洲盘初下跌,因预期美国原油库存进一步增加,且上周公布的美国就业数据令人失望,市场对美国经济状况的疑虑升温.

截止0007GMT,美国原油期货CLc1下跌0.14美元,至每桶102.32美元.该合约上日结算价跌0.85美元,报102.46,此前低见100.81美元.布兰特原油LCOc1下滑0.28美元,报每桶122.39美元.上日挫跌0.76美元,收报每桶122.67美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐