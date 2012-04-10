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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 11:18 BJT

〔中国大豆〕中国1-3月进口大豆1,333万吨,增加21.6%--海关

路透北京4月10日电---中国海关周二公布,中国1-3月进口大豆1,333万吨,增加21.6%.

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--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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