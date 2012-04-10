俄罗斯称与叙利亚一道寻求结束叙国暴力,开始与反对派对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月9日电---一名俄罗斯外交官周一表示，俄罗斯正与叙利亚当局一道寻求结束暴力，并开始与反对派对话，但并未公开向叙利亚政府施压，要求其遵守最后撤军期限。

叙利亚外长穆阿利姆(Walid al-Moualem)周一抵达莫斯科，并将于周二会见俄罗斯外长。根据安南提出的和平计划，周二是叙利亚政府军开始撤离城镇的最后期限。

塔斯社(Itar-Tass)援引俄副外长根纳季·加提洛夫(Gennady Gatilov)的话报导称，为开启叙利亚的政治解决进程，俄罗斯正积极与叙利亚当局合作。

他重申了俄罗斯反对干预叙利亚的立场。叙利亚表示，任何政府更迭都必须源自叙利亚国内政治进程，而非来自要求总统阿萨德下台的外国压力。

加提洛夫表示：“外界试图强行出台的叙利亚问题解决方案，只会导致叙利亚紧张关系的升级。一切都必须在尊重叙利亚主权的前提下进行，同时必须停止暴力。”

俄罗斯面临西方国家和阿盟的压力，他们要求俄罗斯利用与叙利亚的关系，帮助确保阿萨德遵守联合国和阿盟联合特使安南提出的和平计划。

计划要求叙利亚政府军在当地时间周二早上6点（0300 GMT）开始撤离城镇，并在48小时后实现停火。（完）