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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 08:53 BJT

〔全球金市〕金价延续涨势,受政策放松预期重燃提振

路透新加坡4月10日电---金价周二小幅上涨,延续上日涨势.上周公布的美国3月非农就业岗位增幅远逊于预期令人失望,使美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出更多货币刺激政策的预期重燃.

0027 GMT,现货金XAU=小升0.2%,报每盎司1,643.69美元,上日一度上涨1%,升达每盎司1,648.5美元.

美国期金GCcv1几无变动,报1,645.20美元.

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