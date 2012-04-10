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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 11:18 BJT

〔中国钢铁〕1-3月铁矿砂进口1.9亿吨,同比增长6%--海关

路透北京4月10日电---中国海关周二称,中国1-3月铁矿砂进口1.9亿吨,同比增长6%.

更多内容,详见[ID:nEAP307323][ID:nEAP307325](完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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