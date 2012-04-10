《中国债券市场每日交易备忘》--4月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多200亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值4.06% 厦门轻工集团7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行和光大银行主承 深南电路1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 厦门夏商集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 万丰奥特控股集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 天音控股( 000829.SZ )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 中国黄金集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 中国中冶( 1618.HK )( 601618.SS )44亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券和中信银行主承 山东胜通集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 上海信息投资公司5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行和民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农发行277.60亿元一年期固息金融债120405,票面利率3.45% 泰州海陵资产管理公司8亿元七年期固息债1280061,票面利率8.52% 天津汉滨投资8亿元七年期固息债1280062,票面利率8.39% 重庆渝南资产管理公司8亿元七年期固息债附投资人选择权(5+2)1280067,票面利率8.40% 济南城投18亿元六年期固息债1280074,票面利率6.98% 河北建投交通投资公司14亿元10年期固息债1280080,票面利率6.00% 贵阳经济技术开发区国资公司9亿元七年期固息债1280081,票面利率8.42% 贵州铁路投资公司20亿元10年期固息债1280084,票面利率7.20% 天津新技术园区武清开发区总公司8亿元七年期固息债1280085,票面利率7.80% 广东联泰集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280089,票面利率8.20% 唐山冀东物贸集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280090,票面利率8.85% 成都博瑞控股集团4亿元五年期中期票据1282097,票面利率8.00% 深圳市政工程总公司5亿元三年期中期票据1282098,票面利率5.90% 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融041258016,票面利率5.27% ============================================================================== 三、缴款: 国开行150亿元一年期固息金融债120216,票面利率3.46% 湖州南浔国资10亿元七年期固息债1280095,票面利率8.15% 乌海城投16亿元七年期固息债1280096,票面利率8.20% 美克投资集团3.4亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部258.98亿元三年期固息储蓄国债091701到期兑付,票面利率3.73% 财政部52.13亿元五年期固息储蓄国债091702付息,票面利率4.00% 吴江东方国资8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098051付息,票面利率5.18% 绍兴中国轻纺城15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098052付息,票面利率4.95% 河北钢铁集团30亿元五年期中票0982042付息,票面利率4.18% 振华重工( 600320.SS )4亿元五年期中票0982043付息,票面利率4.00% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982044付息,票面利率3.53% 财政部200亿元三年期固息储蓄国债101702付息,票面利率3.73% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --银监会主席尚福林表示,下一步将继续推进差异化政策的落地,敦促银行业金融机构落实 好服务实体经济这一基本要求,更好地服务小微企业. --经证实,有关法院已受理浙江杭州市金星房地产开发有限公司破产案.而这家开发商的实 际控制者--浙江中江控股有限公司恰是今年浙江第一起资金崩盘案的主角. --中国海关今日公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/周晓峰; 审校 冉莹