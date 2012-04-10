《中国股市盘前看点》--4月10日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国海关公布3月贸易数据
--美国4月IBD消费者信心指数
--美国2月趸售(批发)库存
**重点行业和公司**
--浙报传媒(600633.SS)称,拟斥资34.9亿元人民币收购两家网游公司,后者实际控制人是刚在美国完成退市的盛大集团,浙报传媒拟定向增发解决部分收购资金.[nSB1478100]
--为解决原料来源瓶颈,打通产业链,恒逸石化(000703.SZ)拟在文莱投资建设石油化工项目,第一期投资额约为42.92亿美元.[nSB1478310]
--上汽集团(600104.SS)公告称,其3月汽车销量为393,864辆,同比增长10.42%.[nSB1478216]
**海外动向**
--美国股市周一下跌,道指和标普500指数连续第四个交易日下滑,因投资人从上周令人失望的就业数据中寻找指引,该报告令投资者重新担忧美国的经济复苏.道琼工业指数.DJI收跌130.55点,或1%,至12,929.59点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保