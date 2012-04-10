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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:02 BJT

《中国股市盘前看点》--4月10日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国海关公布3月贸易数据

--美国4月IBD消费者信心指数

--美国2月趸售(批发)库存

**重点行业和公司**

--浙报传媒(600633.SS)称,拟斥资34.9亿元人民币收购两家网游公司,后者实际控制人是刚在美国完成退市的盛大集团,浙报传媒拟定向增发解决部分收购资金.[nSB1478100]

--为解决原料来源瓶颈,打通产业链,恒逸石化(000703.SZ)拟在文莱投资建设石油化工项目,第一期投资额约为42.92亿美元.[nSB1478310]

--上汽集团(600104.SS)公告称,其3月汽车销量为393,864辆,同比增长10.42%.[nSB1478216]

**海外动向**

--美国股市周一下跌,道指和标普500指数连续第四个交易日下滑,因投资人从上周令人失望的就业数据中寻找指引,该报告令投资者重新担忧美国的经济复苏.道琼工业指数.DJI收跌130.55点,或1%,至12,929.59点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]　　

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻　 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩　 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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