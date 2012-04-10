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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:27 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月10日-4月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月10日(二)

北京-中国人民银行副行长刘士余在一个支付论坛上发表演讲(0100).

印度孟买--印度央行货币政策战略会议(内部会议)(0930).

科威特市--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在科威特银行论坛发表演讲,题为"从全球金融危机中汲取的教训.欧元区新的经济治理."(1600).

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.

4月11日(三)

印度孟买--印度央行货币政策技术咨询委员会会议(0930).

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).

香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.

4月12日(四)

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在首尔会议上发表演讲.

雅加达--印尼央行理事会会议(0500).

印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在ET主办的思维领导力秘密会议上发表主旨演讲,题为"让新兴企业能成长壮大"(0430).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

4月13日(五)

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).

4月14日(六)

哥伦比亚卡塔赫纳--第六届美洲峰会(至4月15日).

新德里--印度央行总裁苏巴拉奥主持"印度经济改革与发展:印度总理辛格的尝试"小组讨论会(1300).

4月16日(一)

墨西哥巴雅尔塔港--2012年拉丁美洲世界经济论坛(至4月18日).

华盛顿--24国集团(G24)全体大会.

日内瓦--世界贸易组织最不发达国家小组委员会.(0730)

4月17日(二)

马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)高级经济官员会议(至4月21日).

印度孟买--印度央行宣布2012-13年度货币政策(0530).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至4月18日).

圣地亚哥--智利央行货币政策会议(2200).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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