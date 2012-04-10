《新兴市场重要经济事件预告》--4月10日-4月17日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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4月10日(二)
北京-中国人民银行副行长刘士余在一个支付论坛上发表演讲(0100).
印度孟买--印度央行货币政策战略会议(内部会议)(0930).
科威特市--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在科威特银行论坛发表演讲,题为"从全球金融危机中汲取的教训.欧元区新的经济治理."(1600).
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.
4月11日(三)
印度孟买--印度央行货币政策技术咨询委员会会议(0930).
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).
香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.
4月12日(四)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在首尔会议上发表演讲.
雅加达--印尼央行理事会会议(0500).
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在ET主办的思维领导力秘密会议上发表主旨演讲,题为"让新兴企业能成长壮大"(0430).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
4月13日(五)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).
4月14日(六)
哥伦比亚卡塔赫纳--第六届美洲峰会(至4月15日).
新德里--印度央行总裁苏巴拉奥主持"印度经济改革与发展:印度总理辛格的尝试"小组讨论会(1300).
4月16日(一)
墨西哥巴雅尔塔港--2012年拉丁美洲世界经济论坛(至4月18日).
华盛顿--24国集团(G24)全体大会.
日内瓦--世界贸易组织最不发达国家小组委员会.(0730)
4月17日(二)
马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)高级经济官员会议(至4月21日).
印度孟买--印度央行宣布2012-13年度货币政策(0530).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至4月18日).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议(2200).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保