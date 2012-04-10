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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:23 BJT

〔韩国金融〕企划财政部称或最多动用1.6万亿韩元的资金回购公债

路透首尔4月10日电---韩国企划财政部周二在声明中表示,该国可能最多动用2011年预算盈余中的1.6万亿(兆)韩元(14.1亿美元)来回购现有的政府债券.

一位企划财政部的官员称,今年用于回购公债的确切资金规模尚未决定.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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