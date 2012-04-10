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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:33 BJT

〔中国个股〕保利地产3月签约金额同比增逾五成,金地集团增逾一倍

路透上海4月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周二公告称,3月签约金额和签约面积同比增长约五成.金地集团(600383.SS)上述两项数据则同比增长逾一倍.

保利地产3月实现签约金额97.38亿元人民币,同比增长47.27%.实现签约面积93.61万平方米,同比增长55.08%.

金地集团3月签约金额29.5亿元,同比增加113.6%.实现签约面积26万平方米,同比增加161.9%.

1-3月,保利地产实现签约金额148.66亿元,同比增长6.07%;实现签约面积143.89 万平方米,同比增长8.98%.

1-3月,金地集团累计签约金额45.9亿元,较上年同期增加23.5%.实现签约面积41.7万平方米,较上年同期增加55.6%.

保利地产周一收报11.29元,过去一个月累计下跌3.3%.金地集团周一收报5.96元,过去一个月累计下跌6.6%.

此前中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.[ID:nSB1472420]

报告称.去存货是多数企业短期内的首要任务,加推特价房源、团购、新盘低价入市等手段继续成为主流企业和项目的定价策略,'调价促量'之势仍在继续.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here) (here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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