〔中国个股〕保利地产3月签约金额同比增逾五成,金地集团增逾一倍

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海4月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周二公告称,3月签约金额和签约面积同比增长约五成.金地集团(600383.SS)上述两项数据则同比增长逾一倍.
保利地产3月实现签约金额97.38亿元人民币,同比增长47.27%.实现签约面积93.61万平方米,同比增长55.08%.
金地集团3月签约金额29.5亿元,同比增加113.6%.实现签约面积26万平方米,同比增加161.9%.
1-3月,保利地产实现签约金额148.66亿元,同比增长6.07%;实现签约面积143.89 万平方米,同比增长8.98%.
1-3月,金地集团累计签约金额45.9亿元,较上年同期增加23.5%.实现签约面积41.7万平方米,较上年同期增加55.6%.
保利地产周一收报11.29元,过去一个月累计下跌3.3%.金地集团周一收报5.96元,过去一个月累计下跌6.6%.
此前中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.[ID:nSB1472420]
报告称.去存货是多数企业短期内的首要任务,加推特价房源、团购、新盘低价入市等手段继续成为主流企业和项目的定价策略,'调价促量'之势仍在继续.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保