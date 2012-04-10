《中国报摘》--其他报纸重要消息4月10日(II)

**证券时报**

--据悉,继3月14日共41家券商通过中国证券业协会的两融业务专业评审后,昨日中证协再次组织第一创业证券、中山证券等10家券商进行业务专业评审,也包括在上次评审"落榜"的中航证券,此次评审将于今日结束.

--统计显示,一季度成立的42只新基金共计募资383.49亿元人民币,平均首发募资9.13亿元,远低于历年首发募资水平.同时,"迷你"新基金盛行,多达31只新基金首募不到10亿元,占比高达74%.

--中国南方电网公司首次发布节能减排五年规划,共提出六大领域47项指标,涵盖公司所有业务和部门,指标细化至每一年度.力争在2015年前带动上下游产业共同实现节约或替代标煤1亿吨,建设绿色电力产业带.

**经济参考报**

--记者从权威渠道获悉,3月份四大行新增人民币贷款量超过3,000亿元,高于前两个月.银行业人士称,尽管受季末时点因素影响,3月信贷有所增加,但今年上半年银行放贷仍将延续疲软势头.

**国际商报**

--一稀土业内人士称,近日正式挂牌成立的中国稀土行业协会的一个重要职能是调节全产业链供应,使价格在一个小范围内波动,不至于大起大落.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]