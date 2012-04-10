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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,受供应担忧支撑

路透悉尼4月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二在亚洲早盘上涨,美国农业部(USDA)稍晚将公布报告,料将显示玉米供应处于16年低点.

CBOT-5月玉米期货CK2涨0.23%,大豆期货SK2涨0.09%,受南美供应减少担忧支撑.小麦期货WK2开盘跌0.12%.

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