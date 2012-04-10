《热点透视》"一山二虎"局面恐限制雅芳新CEO施展拳脚

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 隋芬

路透纽约4月9日电---雅芳(Avon)(AVP.N)新执行长Sheri McCoy应使重振公司真正成为可以替代出售公司的选项.毕竟,她之前为强生(JNJ.N)管理着大块业务,在2011年《财富》商界女强人榜单上排名第十.但雅芳坚持保留了钟彬娴(Andrea Jung)的董事会执行主席角色,而这似乎会加大McCoy实现重任的难度.

以可靠人选结束围绕高层人事的不确定性,也许给了雅芳充足弹药来击退欧洲对手Coty的收购兴趣.而且,为赋予新CEO制定决策的机会,雅芳一直没有按持续进行的策略评估采取行动.

钟彬娴自1999年以来就出任雅芳CEO,她在《财富》上述榜单中位列第六.事实上,一个拥有如此影响力的人在公司出任全职--有可能是好些年--无疑将限制McCoy彻底修正前任失败战略的能力.这很可惜,因为股东需要一次重大的全面调整.在Coty公司4月2日提出每股23.25美元的收购意向时,雅芳的股价在过去12个月里累计下跌了约30%.

诚然,雅芳去年12月决定不再让一人分饰CEO与执行主席两个角色,是朝正确方向迈出了一步,而钟彬娴在当前过渡期内继续留在公司也合乎情理.McCoy将向董事会报告工作.董事会除执行主席钟彬娴外,还有一名首席独立董事Fred Hassan.也有可能,执行主席的实质含义可能小于这个头衔本身.

但在选定可靠的下任CEO后,雅芳董事会却错失了赋予她充分自主权的机会,至少没有在公司的公开声明中赋予.投资者将会祈祷,McCoy不会觉得高层办公室过于拥挤.

背景新闻:

--雅芳4月9日宣布任命Sheri McCoy为公司新执行长,4月23日起生效[ID:nST0450540].(完)