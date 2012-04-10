〔日本个股〕夏普为亏损中的日本(土界)工厂寻找更多投资人--消息

路透东京4月10日电---一位知情人士表示,日本液晶显示器(LCD)大厂--夏普(6753.T)正试图寻求供应商凸版印刷(7911.T)和大日本印刷(7912.T)对其在日本主要工厂的投资,藉以将这个专司制造的子公司从夏普集团剥离.

在夏普做出分拆上述亏损工厂这一最新决定之前,已在3月将(土界)工厂的46.48%的权益出售给台湾电子代工大厂鸿海(2317.TW).(完)