俄罗斯称南部猪瘟归咎格鲁吉亚故意搞破坏

路透莫斯科4月9日电---俄罗斯消费者权益保护机构负责人奥尼先科(Gennady Onishchenko)周一指责称，是格鲁吉亚将非洲猪瘟带到了俄罗斯南部。

“非洲猪瘟从格鲁吉亚来到俄罗斯。先是来到奥塞梯，然后到了（俄罗斯）克拉斯诺达尔和斯塔夫罗波尔地区。有迹象显示这是人为使然，是经济破坏。”国际文传电讯社引述奥尼先科的话称。