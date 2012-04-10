俄罗斯称南部猪瘟归咎格鲁吉亚故意搞破坏

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月9日电---俄罗斯消费者权益保护机构负责人奥尼先科(Gennady Onishchenko)周一指责称，是格鲁吉亚将非洲猪瘟带到了俄罗斯南部。
俄罗斯早在2006年就下令禁止从格鲁吉亚进口酒和矿泉水。
“非洲猪瘟从格鲁吉亚来到俄罗斯。先是来到奥塞梯，然后到了（俄罗斯）克拉斯诺达尔和斯塔夫罗波尔地区。有迹象显示这是人为使然，是经济破坏。”国际文传电讯社引述奥尼先科的话称。
2008年8月俄罗斯和格鲁吉亚因南奥塞梯问题爆发为期五天的战争，此后两国关系紧张，迄今尚未恢复外交关系，并经常互相指责。
奥尼先科周一表示，克拉斯诺达尔三年来一直无法消灭非洲猪瘟。他说：“我们必须竭尽全力，防止非洲猪瘟进一步扩散的风险。”（完）
--编译：李富强;发稿：朱淑珍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保