〔中国个股〕中工国际今临时停牌,媒体称与ULF签40亿美元合作备忘录

路透上海4月10日电---中国工程承包商--中工国际工程股份有限公司(002051.SZ)周二临时停牌,财新网同日刊登消息称,中工国际与乌克兰农业巨头UkrLandFarming公司(ULF)近日在京签署价值40亿美元的合作备忘录.

公司周二刊登公告称,公共传媒出现关于公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响,为避免引起股票价格异常波动,公司申请周二开市起停牌,待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌.

公司相关人士面对路透的电话质询,亦不愿做评论,只是建议等待正式公告披露相关事宜.

财新网消息称,双方合作内容包括粮仓建设、糖厂升级、建立蛋白质组(猪肉和禽类)、拖拉机厂的组装及在乌销售.

财新网引述中工国际董事长任洪斌的话称,中工国际在国内外有着丰富的承包农业工程项目的经验和业绩,其母公司中国机械工业集团是中国最大的机械工业企业,在农业机械制造、研发、农产品深加工等领域拥有中国最强的综合实力.集团会大力支持和促进双方已经开始洽谈多个项目上的合作.

财新网消息指出,中国的谷物进口量有增无减,特别是玉米和蛋白质产品的进口,这将对世界市场产生巨大的影响并能够推动中国寻找新的进口源.而乌克兰拥有良好的气候和地理条件,以及世界上30%的有机黑土地,农产品满足欧盟对食品安全的要求,有很强的竞争力.

ULF公司拥有欧亚最大的蛋和干蛋生产商--先锋责任有限公司,其产蛋母鸡数量居全球第二.此外,ULF公司的业务板块还包括谷物种植、糖、肉、奶的生产以及分销.

中工国际周一收报26.68元,过去一个月累计下跌4.6%.(完)