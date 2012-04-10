〔新债招标〕中国国开行五年债利率4.11%,高于预测均值--业内人士

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海4月10日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.11%,高于此前市场4.06%的预测均值.
该期债为国开行今年第17期金融债.具体条款如下:
第17期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 4月10日
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 4月16日
起息日 4月16日
分销期 4月11日-4月16日
上市日 4月20日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p