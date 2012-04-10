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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 11:12 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年债利率4.11%,高于预测均值--业内人士

路透上海4月10日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.11%,高于此前市场4.06%的预测均值.

该期债为国开行今年第17期金融债.具体条款如下:

第17期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 4月10日

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月16日

起息日 4月16日

分销期 4月11日-4月16日

上市日 4月20日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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