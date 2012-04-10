〔金属期市〕期铜下跌,受中国经济降温拖累

路透上海4月10日电---期铜周二回落,因投资者消化中国通胀率上升的数据,与此同时预料更多数据显示中国进出口放缓.中国将于周二稍晚公布贸易数据.

一系列黯淡的中国经济数据与分析师的预期相符,他们预计全球第二大经济体中国正在降温,但不会硬着陆,这解释了基本金属温和下跌的原因.[ID:nSB1478308]