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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:16 BJT

〔中国新债〕广州地铁总公司周五将发行20亿元中期票据,期限五年

路透上海4月10日电---中国广州市地下铁道总公司周二公告称,将于周五(13日)簿记建档发行20亿元
人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广州地铁      100       20       5    4/13簿记建档  中国银行     AAA       4/16       4/17                                          
 总公司                                              建设银行              
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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