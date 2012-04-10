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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:22 BJT

〔中国新债〕河南投资集团下周二将发行15亿元中期票据,期限五年

路透上海4月10日电---中国河南投资集团有限公司周二公告称,将于下周二(17日)在银行间债市
簿记建档发行15亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  河南投资集团  15        15       5   4/17簿记建档   浦发银行     AA+       4/19       4/20
                                                      中信银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 曾祥进

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