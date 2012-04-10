〔中国票据市场〕转贴利率续窄幅下跌,规模资金双宽松令买气偏旺

路透上海4月10日电---中国票据市场转贴利率周二延续跌势,但幅度有限.月初金融机构信贷规模宽松,为收票提供更大空间;且当前资金面宽裕,亦助长买气.

分析人士普遍认为,短期内利率仍将维持小幅下行态势.

华南一银行交易员指出,货币政策宽松预期较强,机构信贷规模处于相对宽松环境下,推动投资者买入票据.而资金方面,调降存款准备金率只是时间问题.不论是信贷规模还是资金情况,均对票据利率的下行提供推力.

"从网上报价看,买票的多一些,票据需求还是比较强,"华北一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二14天期品种下行.市场人士表示,月内到期资金量较大,加之预计15日会有不少存款准备金退款,部分机构尚看好月内资金面情况.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.8696/5.5243 6.1038/5.7910 6.9884/6.4915

上日 5.9515/5.6472 6.1777/5.8975 7.2338/6.8056

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变动 -8.19bp/-12.29bp -7.39bp/-10.65bp -24.54bp/-31.41bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1386%,较上日5.1355%略涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0921/3.0361 3.2673/3.2133

上日 3.1171/3.0561 3.2763/3.2213

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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