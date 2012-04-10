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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:43 BJT

〔中国新债〕华能国际下周二将发行50亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月10日电---中国最大发电企业--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)
周二公告称,将于下周二(17日)簿记建档发行50亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  华能国际      50       50      12   4/17簿记建档  建设银行     AAA      4/18      4/19
  (0902.HK)(600011.SS)
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 曾祥进

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