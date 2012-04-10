〔中国公开市场〕到期量激增而正回购加力,央行谨慎调控应对CPI反弹(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)

* 央行今日进行28天520亿元正回购操作

* 公开市场到期量激增,正回购随之加力

* 央行调控仍谨慎,小心应对3月CPI反弹

路透上海4月10日电---中国人民银行公开市场周二进行了520亿元人民币28天期正回购操作.业内人士指出,近期流动性略偏紧,本来公开市场到期量增大,可以形成有效补充,但央行或许是忌惮3月居民消费价格指数(CPI)反弹,调控态度依然谨慎,本周正回购随之加力,避免流动性过度投放.

他们并表示,由于央票停发时日已久,其何时恢复发行,以及收益率定位对市场意义重大,央行在当前可以通过正回购有效实现公开市场控制流动性功能的情况下,短期内恢复央票发行的可能性不大.

"这几天钱有点不太好借,本来这周到期量有1,900多亿,大家可以缓解一下."华东一银行交易员说,"但是看央行正回购的数量,似乎不太想让资金面太宽松."

他并表示,央行或许忌惮3月CPI反弹,担忧一旦流动性过剩将推升通胀压力,在本周公开市场到期量增加的情况下,回购力度也适度提升,避免出现资金面过于宽松的情况,显示央行态度偏谨慎.

公告显示,公开市场今日进行的520亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

上海一银行交易员还提到,近期资金面略偏紧,公开市场回笼压力有限,既然央行可以通过正回购控制流动性情况,短期内恢复央票发行的可能性并不大.

国家统计局周一公布,3月CPI同比上涨3.6%,高于路透调查中值的3.3%;环比上涨0.2%,亦高于调查中值的0.0%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅0.3%,环比上涨0.3%.[ID:nSB1476476]

上周恰逢清明假期(4/2-4/4),而市场流动性也略微偏紧,央行当周正回购操作减力,仅进行了50亿元91天期品种,单周净投放250亿元人民币,正回购中标利率继续持平于3.14%.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

央行公开市场已经连续两周净投放,其中上周为250亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 520

(周四) --

央票到期 1,250

正回购到期 660

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