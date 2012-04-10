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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:39 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,等候中国贸易数据和日央行决议

路透惠灵顿/悉尼4月10日电---澳元和新西兰元周二兑美元和日圆上涨,受益于日本需求推动,但若今日稍晚出炉的中国贸易数据疲弱,将影响二者走势.

路透调查综合21位机构分析师预测中值显示,受今年外贸环境恶化,及内需增速放缓等因素影响,中国3月进出口同比增幅料低于上月.[ID:nSB1478308]澳元和新西兰元对来自中国的消息尤为敏感.

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