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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:53 BJT

〔中国新债〕天津航空下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月10日电---中国天津航空有限责任公司周二公告称,将于下周二(17日)簿记建档
发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  天津航空      9        5       12   4/17簿记建档  北京银行     A+       4/18      4/19
                                                    国开行
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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