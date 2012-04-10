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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 10:59 BJT

〔中国新债〕宝钢集团新疆八钢公司下周二将发17.5亿元短融,期限一年

路透上海4月10日电---中国宝钢集团新疆八一钢铁有限公司周二公告称,将于下周二(17日)
簿记建档发行17.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  宝钢集团新疆 17.5    17.5      12   4/17簿记建档  工商银行     AA       4/18      4/19  
  八一钢铁公司                                           
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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