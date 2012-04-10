美国应打破垄断世行行长职位的传统--尼日利亚财长

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月9日电---世界银行行长候选人、尼日利亚(奈及利亚)财长奥孔乔-伊韦拉(Ngozi Okonjo-Iweala)周一表示，美国应带头打破美国人长期把持世行行长的传统。

奥孔乔-伊韦拉表示，最能胜任这一职务的候选人才应该担任世行行长。

在接受世行董事会面试期间，奥孔乔-伊韦拉表示，她没有要求各国支持她，但敦促各国确保选举过程公开，唯才是举。

根据美国和欧洲达成的一份非正式协议，即国际货币基金组织（IMF）总裁由欧洲人出任，而美国人则掌管世界银行。

中国、印度和巴西等新兴经济体国家呼吁结束这种长期传统，要求在全球金融机构中拥有更多影响力。

竞争世行行长职位的候选人还包括前哥伦比亚财长奥坎波(Jose Antonio Ocampo)和美国总统奥巴马提名的韩裔美国医疗专家金辰勇(Jim Yong Kim)。

奥坎波和金辰勇将分别于周二和周三接受世行执行董事会的面试。

奥孔乔-伊韦拉在全球发展中心(Center for Global Development)和《华盛顿邮报》共同举行的一次活动上表示：“必须有人打破这一传统。因此，谁应该带头？我觉得应该是美国。”（完）