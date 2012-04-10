版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 11:17 BJT

《外汇动态》美元/泰铢因日本人士卖盘而下跌,境内逢低买盘限制跌幅

0247GMT---美元/泰铢THB=D3下跌,交易商称因日本市场人士卖出,不过在岸交易者的逢低买盘限制跌幅.

美元/泰铢下跌0.1%,报30.97,上周四收在31.01.泰国金融市场上周五至本周一因假期休市.

一位驻曼谷交易商预计,美元/泰铢将在30.90至31.00间波动.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐