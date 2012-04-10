印度将禁止新增棉花出口--商工部长

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里4月9日电---印度商工部部长夏尔玛（Anand Sharma）周一称，目前不会允许更多棉花出口，但已经在政府备案并通过再次验证后的棉花可以交运。
“在进一步指令下达前，不再接受新的备案。”夏尔玛对记者说道。此前召开了部长会议评估印度棉花出口。
印度棉花出口触及950万包（每包170公斤）的纪录高位，远高于预估的800万包，印度随即暂停了新的棉花出口，但随后又放弃全面禁止出口的决定，称将评估已经备案但尚未交运的250万包棉花。
出口禁令出台时，约100万包已经清关但未交运的棉花也被获准发运。
“仍在对之前备案用于出口的棉花进行审查和验证。合格的棉花将被允许（出口）。”夏尔玛在被问及250万包棉花时说道。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保