印度将禁止新增棉花出口--商工部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里4月9日电---印度商工部部长夏尔玛（Anand Sharma）周一称，目前不会允许更多棉花出口，但已经在政府备案并通过再次验证后的棉花可以交运。

“在进一步指令下达前，不再接受新的备案。”夏尔玛对记者说道。此前召开了部长会议评估印度棉花出口。

印度棉花出口触及950万包（每包170公斤）的纪录高位，远高于预估的800万包，印度随即暂停了新的棉花出口，但随后又放弃全面禁止出口的决定，称将评估已经备案但尚未交运的250万包棉花。

出口禁令出台时，约100万包已经清关但未交运的棉花也被获准发运。

“仍在对之前备案用于出口的棉花进行审查和验证。合格的棉花将被允许（出口）。”夏尔玛在被问及250万包棉花时说道。（完）