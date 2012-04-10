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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 11:22 BJT

〔中国新债〕仙琚制药将于下周二发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月10日电---中国浙江仙琚制药股份有限公司(002332.SZ)周二公告称,将于下周二(17日)
簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  仙琚制药      4        2       12   4/17簿记建档  招商银行     AA-      4/19      4/20  
  (002332.SZ)                                           
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 曾祥进

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