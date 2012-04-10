版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 11:30 BJT

〔中国新债〕天生港发电周五将发4亿元短期融资券,期限六个月

路透上海4月10日电---中国南通天生港发电有限公司周二公告称,将于周五(13日)簿记建档
发行4亿元人民币短期融资券,期限六个月(184天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 天生港发电     4        4        6   4/13簿记建档   兴业银行     AA-       4/16       4/17
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐