〔新闻稿〕3月出口增长8.9%,进口增长5.3%--海关总署

(以下是中国海关总署发布的"1季度进出口8593.7亿美元,顺差6.7亿美元"的新闻稿全文)

海关总署今天公布今年1季度我国外贸进出口情况。据海关统计，1至3月，我国进出口总值8593.7亿美元，比去年同期（下同）增长7.3%。其中，出口4300.2亿美元，增长7.6%；进口4293.5亿美元，增长6.9%；累计贸易顺差为6.7亿美元。

海关统计显示，3月份当月，我国进出口总值为3259.7亿美元，增长7.1%。其中出口1656.6亿美元，增长8.9%；进口1603.1亿美元，增长5.3%；当月贸易顺差53.5亿美元。经过季节调整法调整后，3月份我国进出口、出口和进口的同比增长速度分别为7.2%、9.8%和4.6%。

1季度，我国一般贸易进出口4526.7亿美元，增长8.1%。其中，出口2005亿美元，增长7.9%；进口2521.7亿美元，增长8.2%。一般贸易项下贸易逆差516.7亿美元，扩大9.4%。同期，我国加工贸易进出口3047.3亿美元，增长4.4%。其中，出口1960.7亿美元，增长6.3%；进口1086.6亿美元，增长1.2%。加工贸易项下贸易顺差874亿美元，扩大13.4%。

在与主要贸易伙伴的双边贸易中，我与俄罗斯和巴西等国进出口增长较快。统计显示，1季度，中欧双边贸易总值1268.7亿美元，增长2.6%。同期，中美双边贸易总值为1067.7亿美元，增长9.3%。我国与东盟双边贸易总值为867.8亿美元，增长9.2%。中日双边贸易总值为794.4亿美元，下降1.6%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为214.9亿和180亿美元，分别增长33%和11.5%。

1季度，广东省外贸进出口总值2099.8亿美元，增长4.3%。同期，江苏省、北京市和上海市进出口总值分别为1215.1亿、1024.4亿和1024.1亿美元，分别增长0.3%、12.3%和3.8%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口总值分别为699.5亿、558亿和332.7亿美元，分别增长5.2%、3.1%和14.8%。从出口方面来看，1季度，广东出口1212.8亿美元，增长5.4%。江苏、浙江和上海分别出口700.3亿、473.4亿和472.4亿美元，分别增长2.8%、6.1%和3.2%。同期，山东、福建和北京分别出口282.3亿、200亿和131.4亿美元，分别增长1.3%、10.4%和4%。中西部地区出口则呈现快速增长态势，其中重庆和河南的出口增速分别为1.5倍和1.4倍，广西、四川和湖南的出口增速分别为41.2%、31.9%和18.7%。

在出口商品中，1季度，我国机电产品出口2529.9亿美元，增长9.1%，较同期我国出口总体增速高1.5个百分点。其中电器及电子产品出口1029.3亿美元，增长6.1%；机械设备出口839.6亿美元，增长12.4%。同期，纺织服装和鞋等部分劳动密集型产品出口中，服装出口295.7亿美元，增长3.9%；纺织品出口204.4亿美元，增长1.4%；鞋类出口90.8亿美元，增长2.8%。

在进口商品中，1季度，我国铁矿砂进口1.9亿吨，增加6%，进口均价为每吨137.1美元，下跌13.4%；大豆1333万吨，增加21.6%，进口均价为每吨525.7美元，下跌8.2%。此外，机电产品进口1738亿美元，增长0.5%；其中汽车进口29.4万辆，增加24.9%。(完)