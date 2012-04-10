〔日本股市〕日经指数早盘上扬有望终止五日连跌,夏普挫低

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京4月10日电---日经指数周二早盘上扬,有望终止连续五天下跌态势.今日中国公布贸易数据,且日本央行亦公布政策会议决定.日圆兑美元脱离上日触及的一个月高位.
上周五公布的美国就业数据令人失望后日圆一度走强,而眼下日圆回落令出口股获得喘息机会,帮助扶助大盘上升.
日经指数.N225早盘收高0.8%,报9,620.24点.此前五个交易日下挫了逾5%,周一触及2月21日以来最低收盘位.
出口股受追捧.丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)和TDK(6762.T)涨幅在1.6-2.9%间.
夏普(6753.T)大跌3.4%,报535日圆,跌落25日均线.此前日本经济新闻称,夏普2011会计年度净亏损料高于原先预测,因电视机和太阳能电池销售情况不佳.[ID:nSB1478056].
东证股价指数.TOPX涨0.8%,至820.34.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保