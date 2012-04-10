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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 11:30 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘上扬有望终止五日连跌,夏普挫低

路透东京4月10日电---日经指数周二早盘上扬,有望终止连续五天下跌态势.今日中国公布贸易数据,且日本央行亦公布政策会议决定.日圆兑美元脱离上日触及的一个月高位.

上周五公布的美国就业数据令人失望后日圆一度走强,而眼下日圆回落令出口股获得喘息机会,帮助扶助大盘上升.

日经指数.N225早盘收高0.8%,报9,620.24点.此前五个交易日下挫了逾5%,周一触及2月21日以来最低收盘位.

出口股受追捧.丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)和TDK(6762.T)涨幅在1.6-2.9%间.

夏普(6753.T)大跌3.4%,报535日圆,跌落25日均线.此前日本经济新闻称,夏普2011会计年度净亏损料高于原先预测,因电视机和太阳能电池销售情况不佳.[ID:nSB1478056].

东证股价指数.TOPX涨0.8%,至820.34.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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