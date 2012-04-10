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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 11:34 BJT

《外汇动态》澳元续升,此前中国公布大额顺差的贸易数据

0318GMT---澳元兑美元AUD=D4延续升势,并触及日内高位1.0357美元;此前数据显示中国3月出口同比增长8.9%,超过7.2%的调查中值.进口增长5.3%,调查中值为增长9%;数据显示中国3月实现贸易顺差53.5亿美元,而调查中值为逆差13亿美元.

澳元最新升0.3%,报1.0342,其升势在1.0357美元处阻力位受阻,该水位为一目均衡日线转换线.(完)

--编译 石冠兰;审校 龚芳

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