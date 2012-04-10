《外汇动态》澳元续升,此前中国公布大额顺差的贸易数据

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
0318GMT---澳元兑美元AUD=D4延续升势,并触及日内高位1.0357美元;此前数据显示中国3月出口同比增长8.9%,超过7.2%的调查中值.进口增长5.3%,调查中值为增长9%;数据显示中国3月实现贸易顺差53.5亿美元,而调查中值为逆差13亿美元.
澳元最新升0.3%,报1.0342,其升势在1.0357美元处阻力位受阻,该水位为一目均衡日线转换线.(完)
--编译 石冠兰;审校 龚芳
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保