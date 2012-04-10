《中国贸易焦点》3月顺差重现外需好于预期内需仍乏力,存准下调预期升温

* 3月重现顺差53.5亿美元,出口增幅快于进口增幅

* 外需恢复好于预期,内需依旧乏力

* 存款准备金率下调的政策调整预期升温

采写:北京记者站

路透北京4月10日电---中国3月份重现出口导向的贸易顺差,表明世界经济的复苏较预期乐观;但进口增幅迟缓显示内需仍乏力,基于目前中小企业面临的资金困境,预计月内下调存款准备金率的概率加大.

中国3月进出口同比增幅因春节因素均较上月大幅回落,其中进口降幅更大.中国2月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.

分析师认为,中国一季度宏观经济形势总体尚好已成共识,经济硬着陆的风险在降低,不过3月CPI涨幅超出预期将使得货币政策审慎前行.

国家统计局将于周五发布一季度国民经济运行情况.国家发改委副主任张晓强此前透露,一季度中国国内生产总值(GDP)增长约8.4%.[ID:nSH0101313] 路透综合21家机构预测中值结果显示,一季度GDP料同比增长8.3%,较去年四季度8.9%回落0.6个百分点,连续第五个季度下滑.[ID:nSB1474942]

"应该说内外需市场的表现均好于预期,中国经济和世界经济都没有想象的那么差."中国国家信息中心宏观经济预测部首席经济师祝宝良称,并预计4月份中国有可能下调存款准备金率.

中国国际经济交流中心研究员王军也认为,3月的贸易数据比较乐观,超出市场预期,原本以为会是逆差,同时出口总值达1,600多亿美元,增速也快于进口增速,表明外需市场复苏并不如此前预期的那么悲观,外贸对中国经济的拖累也不会那么大了.

"这周五将公布一季度的GDP等数据,从时间上看,本周可能就面临存款准备金率下调的敏感期."王军称.

中国海关周二公布,3月实现贸易顺差53.5亿美元(路透调查中值为逆差13亿美元).其中3月出口同比增长8.9%,(路透调查中值为增加7.2%),进口同比增长5.3%,(路透调查中值为增加9.0%).[ID:nSB1478196]

欲浏览3月贸易数据图表,请点选here

贸易数据出炉后,尤其3月进口增速大幅低于预期引发内需不振担忧,此前窄幅振荡的中国股市沪综指.SSEC迅速扩大跌幅,早盘收低0.96%至2,263.779点;MSCI除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS在数据公布后震荡下滑,早盘跌落0.43%,对中国消息敏感的主要商品货币澳元AUD=D4和新西兰元兑美元兑美元汇率则延续升势,澳元并触及日内高位1.0357美元.

汇率市场反应相对淡定.中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘变动不大.

**贸易数据超预期**

当世界经济因欧债危机及美国经济复苏迟缓,以及动荡的国际形势而阴霾笼罩时,对中国经济硬着陆的担忧从未消退.

而3月份中国好于预期的贸易数据显然让忧虑者略舒一口气,国内外的经济形势似乎并没有此前想的那么悲观.

王军认为,美国经济的复苏比预期的好,而中国经济硬着陆的风险也在降低,虽然一季度的数据季节性因素影响较大,但从目前的情况看,预计二季度中国外贸仍会维持小规模的顺差,会保持一种平稳的态势,对经济不会造成太大的拖累.

法国东方汇理银行驻香港分析师 DARIUSZ KOWALCZYK认为,尽管出口额增长可能有所放慢,但数据显示,中国可以继续依赖外需来部分弥补内需的下滑.

他认为,第一季贸易顺差接近7亿美元,远高于上年同期为逆差8亿美元,这说明贸易或为一季度国内生产总值(GDP)增长贡献力量.也暗示,人民币可能仍有些升值空间.

澳新银行驻上海经济学家ZHOU HAO认为,市场对中国经济有点过于悲观了.他说,中国一季度出现贸易顺差,而去年同期则为逆差,这显示出对GDP(国内生产总值)增长的正面贡献.预计一季度GDP增长应为8.6%.

花旗集团中国高级经济学家丁爽也认为,3月份贸易出现顺差,符合预期.从季节因素来看,应该接下来的几个月会(继续)转为顺差.

"3月的月度进口金额达到最高值,但增长率较低,总体而言并不会太悲观.我们预计今年全年的进口增长是单位数,即低于10%.如果经济刺激措施增多,政策放松较强,未来进口需求会随之增长快一点."丁爽称.

**内需乏力需提振,降存准期升温**

尽管3月份的贸易数据好于预期,淡化了市场对中国经济的忧虑情绪,但面对中小企业面临的资金压力,实体经济的困境,中国内需市场欲振乏力,而政策预调微调或会加力,降低存款准备金率的预期明显升温.

中国央行此前于2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nSB1398558]

祝宝良表示,由于物价涨幅超预期,控物价不敢掉以轻心,货币政策的松动会比较谨慎,且从目前的就业情况看也比较平稳,总体分析一季度中国经济形势尚可.预调微调可能会体现在信贷量的投放上有所增加,同时有必要降低存款准备金率.

受食品价格涨势推动,中国3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅意外反弹至3.6%.欲浏览3月CPI数据图表,请点选r.reuters.com/huk57s.

中信建投宏观经济分析师胡艳妮认为,受制于国内需求并不旺盛,未来政策上应该有所微调,信贷上料有所放松,并侧重于稳增长的措施.并预计短期内利率估计不动,但不排除存准下调的可能.

国信证券宏观经济分析师林松立表示,当月进口低于预期,显示出内需还是在下降.从深圳、广州和珠海等地了解的情况来看,内需下降非常明显,可以说经济增速大幅下降是没有什么争议的. (完)