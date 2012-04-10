〔中国债市动态〕现券收益率总体持稳,数据集中公布期观望心态居多

路透上海4月10日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率总体持稳,因3月超预期的CPI涨幅影响已基本消退.由于本周还有固定资产投资等多项经济数据,以及新增信贷数据亦可能公布,市场观望气氛偏重.

交易员并称,虽然国开行刚招标的五年金融债利率高于预期,但因其向商业银行改制问题,以及今年以来发行规模过大等,发行结果有所波动亦不意外.至目前为止,二级市场受该新债结果影响并不明显.

业内人士稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.11%,高于此前市场4.06%的预测均值.[ID:nSB1478502]

上海一银行交易员称,早盘现券波动不大,即使略高预期的国开行新债结果公布后,债市亦无明显反应.另外,与对贸易数据更敏感的汇市而言,现券方面反应较为平淡.

中国海关周二公布,3月中国进、出口增幅均较上月明显回落,其中进口远低预期,令同期实现贸易顺差53.5亿美元.[ID:nSB1476670]

华南一银行交易员补充说,昨日公布的3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅虽略超预期,但还需结合其他数据对经济形势进行判断.就其感觉,现在已公布的数据,对市场"基本都没什么大的方向性指引.近期(债市)应该是盘整为主."

剩余期限近五年的进出口行固息债120304券最新成交tCN120304=CFXS在3.93%,接近上日尾盘的3.9250%.(完)