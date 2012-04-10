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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 11:50 BJT

〔标题新闻〕ISS建议日本奥林巴斯投资者拒绝接受账目重整,并投票反对新提名社长及会长人选

注:ISS全称为ISS Proxy Advisory Services,是一家全球股东顾问机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FA00Z]

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