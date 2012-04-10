〔中国货币市场〕隔夜回购利率上行,月内资金面尚看好机构倾向短期拆入

路透北京4月10日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二七天期以上多大跌,隔夜则转而上行.市场人士表示,月内到期资金量较大,加之预计15日会有不少存款准备金退款,部分机构尚看好月内资金面情况,需求则多集中于隔夜品种,进而推高利率.

"机构基本上都在出钱,基本上都是逆回购."华东地区一银行交易员称,"只有一些小农信社、券商还在借钱."

上海一国有银行交易员亦指出,本月公开市场到期量还可以,预计15日中旬准备金调整时还会有相当量的退款,均可助资金面应对财政存款的冲击;部分机构预计后期资金面仍会宽松,故将需求集中在隔夜品种.

路透统计显示,本周央行公开市场央票和正回购到期量合计为1,910亿元.

近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补. 本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0029 2.9375 +6.54 4,003.92

七天CN7DRP=CFXS 3.7046 3.7516 -4.70 562.02

14天CN14DRP=CFXS 3.7837 3.993 -20.93 29.58

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0023 2.9258 +7.65 1,347.96

七天CHICNY7D=CFXS 3.7076 3.7604 -5.28 111.43

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>